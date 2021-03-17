وزير بريطانى: لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» آمن

أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، فاعلية لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا قائلًا إنه آمن، ودعا مواطني بلاده إلى تلقيه.وأكد هانكوك في تصريحات له، أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن بلاده تعمل على فحص آثار هذه اللقاحات كل الوقت قائلا: "نعلم أن لقاح اكسفورد-أسترازينيكا ينقذ الأرواح في المملكة المتحدة حتى الآن".ونوه الوزير البريطاني إلى أن اللقاح آمن، خاصة وأن أكثر من 10 ملايين شخص تلقوه في البلاد إلى هذا الوقت.وفي سياق ذي صلة، قالت السلطات الصحية في إنجلترا إنها تنظر في حالتي إصابة بالمملكة المتحدة تعودان لمتحور كورونا آخر تم التعرف عليه لأول مرة في الفلبين، موضحة أن إحدى هاتين الحالتين تعود لشخص سبق له السفر، فيما يجري التحقيق في الحالة الثانية.وأشارت إلى أن المتحور يحتوي على عدد من الطفرات الملحوظة.يأتي ذلك بعدما أعلنت الفلبين عن تسجيل 33 حالة إصابة بمتحور جديد في 9 مارس الجاري.