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محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ظلال تطلق 3 أعمال ضمن سلسلة «حكايات للفتيان»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:50 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
طباعة
يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ ضمن سلسلة حكايات للفتيان، عملين مترجمين للأطفال٬ من تأليف برنار فريو، ترجمة عبد السلام بنخدة، الكتاب الأول بعنوان "لا أحد يحبني"٬ أما الكتاب الثاني فجاء تحت عنوان "حديقة الحيوانات".

كما تصدر الدار النسخة العربية لكتاب آخر للأطفال٬ بعنوان "صائد الصور وحكايات طبيعية أخرى" تأليف جيل رونار ترجمة وتقديم عبد السلام بنخدة.

يشار إلى أن "سلسلة حكايات للفتيان" هي المجموعة التي تتبناها دار خطوط وظلال للعمل على إكساب الفتيان الكثير من المعلومات وتساعدهم في غرس القيم والمبادئ الخلقية السليمة التي تساهم في تربيتهم وتوجيههم.

وهي تعمل على ازدياد القدرة على التذكر والحفظ والانتباه والتخيل والتفكير، وتهدف دار خطوط إلى تنمية اللغة والقدرات المكتسبة والتي تعتمد على التعليم والتذوق، والابتكار عند الفتيان، وتسعى من خلال هذه السلسلة إلى توسيع الخيال والتخيل من خلال الصور الإبداعية والخلقية.
سلسلة حكايات للفتيان
سلسلة حكايات للفتيان
سلسلة حكايات للفتيان
سلسلة حكايات للفتيان
سلسلة حكايات للفتيان
سلسلة حكايات للفتيان

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