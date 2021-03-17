حارس إنجلترا يغيب عن مباريات مارس فى تصفيات كأس العالم

يغيب الحارس الأساسي لمنتخب إنجلترا جوردان بيكفورد عن مواجهات إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بسبب إصابته في عضلات البطن.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن بيكفورد خرج مصابًا قبل نهاية الشوط الأول في مباراة إيفرتون وبيرنلي، التي انتهت بخسارة إيفرتون 2-1 السبت الماضي.وأعلنت إدارة نادي إيفرتون غياب بيكفورد عن مباراة مانشستر سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل، فضلا عن مواجهات سان مارينو في 25 مارس وألبانيا يوم 28، وبعدها بولندا بـ 3 أيام في تصفيات كأس العالم 2022.ومن المقرر أن يعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساويثجيت قائمة فريقه يوم الخميس.