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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حارس إنجلترا يغيب عن مباريات مارس فى تصفيات كأس العالم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:48 ص
جوردان بيكفورد
جوردان بيكفورد
أ ش أ
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يغيب الحارس الأساسي لمنتخب إنجلترا جوردان بيكفورد عن مواجهات إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بسبب إصابته في عضلات البطن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن بيكفورد خرج مصابًا قبل نهاية الشوط الأول في مباراة إيفرتون وبيرنلي، التي انتهت بخسارة إيفرتون 2-1 السبت الماضي.

وأعلنت إدارة نادي إيفرتون غياب بيكفورد عن مباراة مانشستر سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل، فضلا عن مواجهات سان مارينو في 25 مارس وألبانيا يوم 28، وبعدها بولندا بـ 3 أيام في تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساويثجيت قائمة فريقه يوم الخميس.

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