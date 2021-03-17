الدفاع الجوى السورى يتصدى لعدوان إسرائيلى فى محيط دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن إسرائيل أطلقت عددًا من الصوارخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات.