ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في إياب دور الـ١٦ للمسابقة القارية.وأحرز ثلاثية ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقة ٣٤، وسيرجيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة ٦٠، وماركو أسينسيو في الدقيقة ٨٥، فيما سجل لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة ٨٣.وكان ريال مدريد، قد فاز على أتالانتا أيضا في لقاء الذهاب الذي جمعهما في إيطاليا بهدف نظيف، ليتأهل الفريق الإسباني لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بنتيجة ٤-١ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.