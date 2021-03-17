برشلونة يعلن رغبته فى التعاقد مع «ميسى الأسترالى» هذا الصيف

أعلن نادي برشلونة عن رغبته في ضم اللاعب يوسف دمير، والملقب بـ"ميسي الأسترالي"، مهاجم نادي رابيد فيينا النمساوي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المهاجم النمساوي جذب اهتمام أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند.وأفادت بأن برشلونة مهتم باللاعب، ومستعد للتخلي عن مبلغ ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو للاعب البالغ من العمر 17 عامًا.وقد قرر نادي رابيد فيينا بيع اللاعب الشاب الواعد هذا الصيف، لأن عقده سينتهي بحلول عام 2022، ويبدو أن التجديد غير محتمل.ويستطيع يوسف دمير اللعب في أي مكان في الهجوم، والتألق نظرًا لقدراته الكبيرة للتحكم في الكرة وبراعته في التسديد، ولكنه يحتاج إلى مجهود أكبر في الجانب الدفاعي.وظهر دمير لأول مرة مع الفريق عام 2019 بعد تخرجه من أكاديمية رابيد، حيث نجح في تسجيل ستة أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة هذا الموسم منذ صعوده إلى الفريق الأول.