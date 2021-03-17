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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «خطاب الملك» بقصر السينما

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:39 ص
فيلم خطاب الملك
فيلم خطاب الملك
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بمقره الكائن بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي البريطاني الطويل The King speech أو «خطاب الملك» للمخرج توم هوبر، ويعقب عرض الفيلم مناقشة مع الحضور يديرها ويقدمها الناقد السينمائي٬ الدكتور نادر رفاعي.

فيلم «The King speech» من إنتاج عام 2010، وبطولة كولين فيرث، وهيلينا بونهام كارتر، وجيفري راش، ومايكل جامبون، وجاي بيرس، وتبلغ مدة عرضه 118 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول وصول الملك جورج السادس إلى كرسي الحكم في بريطانيا٬ وذلك بعد أن تنازل أخيه الأكبر له عن الحكم بسبب وقوعه بحب امرأة مطلقة لا تسمح له قوانين الملكية البريطانية بالزواج منها، مما وضع الملك جورج السادس في مأزق لا يحسد عليه حيث إنه لم يكن مستعدا لذلك وكان يعاني تعثّر في الكلام وخصوصًا عند الحديث علنا يحرجه بصورة دائمة.

يبدأ الفيلم بخطبة الملك الجورج السادس بخيبة الأمل الكبيرة٬ مع الإحراج أمام الجمهور الغفير ولكن ينتهي بخطبة ممتازة ساعدت على رفع معنويات شعبه أثناء الحرب القائمة بين بريطانيا والمانيا، فكيف يتغلب على هذه المشكلة هذا ما يطرحه الفيلم.

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