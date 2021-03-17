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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البوستر الرسمى لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:38 ص
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
دعاء عبد المقصود
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طرحت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير البوستر الرسمي للمهرجان في دورته السابعة، والمقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل.

تدور فكرة البوستر حول الإله الخارق هرقل الأشهر في تاريخ الإغريق، وفي الإسكندرية حيث الآثار والأصول الإغريقية والرومانية، خاصة في أعماق "أبو قير" وجدت مدينة هرقليون، والتي قد تكون تمت تسميها نسبة إلى الإله هرقل رغم عدم وجود أي تماثيل له.

تمركز هرقل في المساحة الأكبر من الغلاف رمزًا للقوة والعظمة، والتي سميت المدينة على اسمه، وتم اختيار مجسمه في الشباب عاكس لفكرة المهرجان التي تستهدف الشباب.

ولربط التكوين تم اختيار الألوان الأزرق مائل للأخضر لتعبر عن بحر الإسكندرية الغني بالحياة البحرية والشعب، فرغم وجود تلك التماثيل ف أعماق البحر ما زالت تبدو جميلة وتحوم حولها الحياة معبرة عنها بألوان زاهية، فتصل آشعة الشمس الدافئة للقاع لتفصح عن كنوزها الراكدة في قاع بحر الإسكندرية.

البوستر من فكرة أسماء خالد وتصميم سلمى أسامة وهي حديثة التخرح من جامعة فاروس قسم صناعة أفلام ورسوم متحركة، متخصصة في الرسوم المتحركة 2d وتصميم الخلفيات والشخصيات والقصص المصورة.

ويترأس المهرجان محمد محمود والمدير الفني موني محمود ومدير المهرجان محمد سعدون.

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