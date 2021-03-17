رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مانشستر سيتى يتاهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بالفوز على مونشنجلادباخ 2- صفر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:37 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أ ش أ
طباعة
تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهماعلي ملعب بوشكاش أرينا في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 12، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 18.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين أيضا، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-صفر بمجموع المباراتين.

وتأهل سيتي إلى دور ربع النهائي رفقة كل من ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني، ويتبقى مواجهتين اليوم في دور الستة عشر حيث يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق أتليتكو مدريد الإسباني علما بأن تشيلسي حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، فيما يستضيف حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني لاتسيو الإيطالي، وكان بايرن حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.

موضوعات متعلقة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 فى دورى أبطال أوروبا

حارس إنجلترا يغيب عن مباريات مارس فى تصفيات كأس العالم

ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتى يتاهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بالفوز على مونشنجلادباخ 2- صفر

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب

ظلال تطلق 3 أعمال ضمن سلسلة «حكايات للفتيان»

افتتاح ملتقى سيوة للتصوير فى قاعة آدم حنين بالأوبرا