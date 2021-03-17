مانشستر سيتى يتاهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بالفوز على مونشنجلادباخ 2- صفر

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهماعلي ملعب بوشكاش أرينا في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.وسجل ثنائية مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 12، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 18.وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين أيضا، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-صفر بمجموع المباراتين.وتأهل سيتي إلى دور ربع النهائي رفقة كل من ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني، ويتبقى مواجهتين اليوم في دور الستة عشر حيث يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق أتليتكو مدريد الإسباني علما بأن تشيلسي حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، فيما يستضيف حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني لاتسيو الإيطالي، وكان بايرن حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.