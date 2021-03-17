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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تتعقب معدلات النوم لدى المستخدم عبر أجهزة «نيست هب» الذكية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:31 ص
نيست هب
نيست هب
أ ش أ
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كشفت شركة «جوجل» الأمريكية التكنولوجية العملاقة، النقاب عن الجيل الثاني من أجهزة «نيست هب» الذكية، وهي شاشة عرض ذكية ذات مكبر صوت، قادرة على تعقب معدلات النوم لدى المستخدم باستخدام مستشعر رادار مدمج بها.

وتطرح الشركة الجيل الثاني من أجهزة «نيست هب» الذكية في الأسواق في 30 مارس الجاري مقابل سعر يصل إلى 99 دولارا أمريكيًا، إلا أن الحجز المسبق له يبدأ اليوم.

ويعد الجهاز الجديد أحدث مساعي «جوجل» لجعل جهاز المنازل الذكية ينافس بقوة الأجهزة المماثلة التي تبيعها «أمازون» و«فيسبوك»، غير أنه يتفوق عليها بميزة تعقب معدلات النوم لدى المستخدم.

ويتشابه الجيل الثاني، مع الطراز الأول للجهاز، وهو عبارة عن شاشة عرض بقياس 7 بوصات ذكية يمكن للمستخدم استخدامها لمشاهدة خدمات بث الفيديو، والتحقق من خدمات الطقس، والحصول على الإشعارات، والتحكم في إضاءة المنزل، وغيرها من مميزات إدارة المنازل الذكية.

ويمكن ضبط الجهاز الجديد عبر إعدادات «مستشعر النوم»، حيث يقوم بقياس الحركات الصغيرة الصادرة عن الشخص النائم، مثل حركة الصدر أثناء التنفس من أجل تحديد ما إذا كان الشخص نائمًا أم لا، كما يمكن لمايكروفون الجهاز تحديد ما إذا كان يصدر عن الشخص أي شخير أو كحة أثناء النوم، فيما تحدد المستشعرات الأخرى المدمجة بالجهاز درجة حرارة الغرفة ودرجة سطوع الإضاءة، ويجمع الجهاز كل هذه المعلومات ويخبر المستخدم بمدى جودة نومه ويقدم له توصيات بذلك؛ مثل تنبيه المستخدم بموعد معين للنوم.

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