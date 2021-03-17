افتتاح ملتقى سيوة للتصوير فى قاعة آدم حنين بالأوبرا

يفتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض ملتقى سيوة للتصوير 2020، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بساحة الأوبرا، والذي يقام تحت إشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.ويشارك في ملتقى سيوة للتصوير كل من الفنانين بدوى مبروك (قومسيير الملتقى)، إبراهيم العطار، أحمد صقر، أنيس الزغبى، حسام سكر، سيف الإسلام صقر، متولى عصب، محسن أبو العزم، محمد ثابت بدارى، محمد دسوقى، محمود الببلاوى، منى أحمد، ولاء فرج، يوسف إبراهيم.واستطاع الفنانون المشاركون في الملتقى، من خلال أعمالهم التشكيلية٬ أن ينقلوا العادات والتقاليد والتراث والحياة اليومية لأهالى واحة سيوة، بالإضافة إلى جمال الطبيعة الساحرة سواء فى بحيرات الملح أو بحيرات المياه الكبريتية أو كتل النخيل وأشجار الزيتون المنتشرة فى كل ربوع الواحة٬ ونجحوا فى نقل كل هذا الجمال على أسطح لوحاتهم التشكيلية التى من المقرر أن تعرض فى هذا المعرض.