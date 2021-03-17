تفاصيل استشهاد فرد من الإنقاذ النهرى فى بورسعيد

علمت "الدستور" أن فرد من الإنقاذ النهري قد استشهد أثناء تأدية عمله في انتشال جثث ضحايا السيارة التي سقطت من أعلى محور 30 يونيو.وصرح مصدر أمني أن الشهيد يدعى "عبدالفتاح إبراهيم عبدالفتاح"، وقد لقي مصرعه، أثناء جهود البحث عن 5 جثامين في حادث انقلاب سيارة في بحر بعد سقوطها من أعلي محور 30 يونيو.وكشف المصدر أن المنقذ النهري قد استشهد غرقًا أثناء البحث عن جثامين الضحايا، بعدما تمكن مع زملائه من انتشال 4 جثامين من المياه.يذكر أن مستشفى السلام الدولي بمحافظة بورسعيد، قد استقبل الثلاثاء، 4 سيدات جثثًا هامدة نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على محور 30 يونيو وسقوطها في البحر وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال جثامين "صابرين علي عبده 27 سنة، يارا سعد محمود 23 سنة، منال محمد عبده 40 سنة، فتحية عبدالرازق 40 سنة"، وكذلك استخراج السيارة، كما تم انتشال جثة شادي علي عبدالرحمن نجم 28 سنة، وجاري البحث عن جثة طفل.تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، وتم إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى السلام الدولي، وتتولى النيابة العامة التحقيق.