أحمد مالك وهدى المفتى وويجز أبطال «بيمبو» لعمرو سلامة

يستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد عبر منصة "شاهد"، حيث كشف عن العمل الذي يحمل اسم "بيمبو"، ولم يحدد بعد ما إن كان مسلسلًا أم فيلمًا.وظهر "سلامة"، في صورة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، بصحبة أبطاله من الفنانين هدى المفتي وأحمد مالك وويجز وكتب معلقًا: "بنطبخ حاجة جديدة".من ناحية أخرى، يشارك أحمد مالك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.كما انتهت هدى المفتي وفريق عمل فيلم "الفنار" للمخرج شريف نجيب من تصوير مشاهده، حيث انتقل إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، الفيلم يعد أول بطولة تجمع بين هدى المفتي ومحمد الشرنوبي وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.