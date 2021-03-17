أحمد مالك وهدى المفتى وويجز أبطال «بيمبو» لعمرو سلامة

أحمد مالك وهدى المفتى وويجز أبطال «بيمبو» لعمرو سلامة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:29 ص
دعاء عبد المقصودطباعة
يستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد عبر منصة "شاهد"، حيث كشف عن العمل الذي يحمل اسم "بيمبو"، ولم يحدد بعد ما إن كان مسلسلًا أم فيلمًا.
وظهر "سلامة"، في صورة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، بصحبة أبطاله من الفنانين هدى المفتي وأحمد مالك وويجز وكتب معلقًا: "بنطبخ حاجة جديدة".
من ناحية أخرى، يشارك أحمد مالك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.
كما انتهت هدى المفتي وفريق عمل فيلم "الفنار" للمخرج شريف نجيب من تصوير مشاهده، حيث انتقل إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، الفيلم يعد أول بطولة تجمع بين هدى المفتي ومحمد الشرنوبي وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.
وظهر "سلامة"، في صورة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، بصحبة أبطاله من الفنانين هدى المفتي وأحمد مالك وويجز وكتب معلقًا: "بنطبخ حاجة جديدة".
من ناحية أخرى، يشارك أحمد مالك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.
كما انتهت هدى المفتي وفريق عمل فيلم "الفنار" للمخرج شريف نجيب من تصوير مشاهده، حيث انتقل إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، الفيلم يعد أول بطولة تجمع بين هدى المفتي ومحمد الشرنوبي وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.