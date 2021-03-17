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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة علي حريق هائل في مدخنة مطعم ببورسعيد (فيديو)

السيطرة على حريق هائل فى مدخنة مطعم ببورسعيد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:27 ص
حريق فى مدخنة مطعم
حريق فى مدخنة مطعم
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمنطقة حي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد اشتعال النيران في مدخنة مطعم بشارع الحميدي.

وعلى الفور، تم الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الأطفاء، وباستخدام سيارتي إطفاء تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية.

تم إبلاغ اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ومن ثم تحرير محضر الإثبات الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

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