السيطرة على حريق هائل فى مدخنة مطعم ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمنطقة حي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد اشتعال النيران في مدخنة مطعم بشارع الحميدي.وعلى الفور، تم الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الأطفاء، وباستخدام سيارتي إطفاء تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية.تم إبلاغ اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ومن ثم تحرير محضر الإثبات الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.