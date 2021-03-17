«الفن القبطى فى مصر» و«الأمن السيبرانى» على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء٬ محاضرة بعنوان "الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر"٬ والتي تنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.ويلقي المحاضرة كل من: الدكتورة ماري ميساك أستاذة الآثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون، والدكتور شريف مرجان مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو لجنة العمارة بالمجلس، ويديرها الدكتور محمد عبد الغني أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية - جامعة الإسكندرية.في سياق متصل تعقد في السادسة من مساء نفس اليوم٬ ندوة أخرى بعنوان "الأمن السيبراني وتداعياته على النظام الدولي والأمن الأقليمي"٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.ويشارك في الندوة كل من الدكتور هشام المهدي الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات - جامعة القاهرة، وجمال غيطاس٬ خبير أمن المعلومات والكاتب بجريدة الأهرام، والعقيد د. حسام نبيل خبير في الأمن السيبراني ورئيس قسم علوم الشرطة بأكاديمية شرطة دبي حاليا، ويديرها د. محمد سالمان طايع٬ عضو اللجنة.وتقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الفعاليتين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بـ"فيسبوك".