محمد محمود زيزو ينتهى من دوره فى «موسى» أمام محمد رمضان

انتهى الفنان محمد محمود زيزو من تصوير مشاهده من مسلسل "موسى" الذي يخوض به النجم محمد رمضان السباق الدرامي الرمضاني."زيزو" أكد أن دوره يحمل مفاجأة كبيرة ضمن الأحداث التي تدور في فترة الحرب العالمية، ويجسد "زيزو" شخصية مؤنس الشاب الصعيدي يختاره القدر من بين 30 شابا ليقلب أحداث المسلسل.وكشف "زيزو" أن تعاونه مع النجم محمد رمضان يعتبر إضافة كبيرة لتميز رمضان ولما تحققه أعماله من مشاهدة عالية، وعلى الجانب الأخر انتهى "زيزو" من تصوير مشاهده من مسلسل "الاختيار 2"، الذي جمعته مشاهد أحداثه بالنجم أحمد مكي، وعبر عن سعادته بالتجربة التي يجسد فيها دور جديد عليه."الاختيار2" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعدد كبير من ضيوف الشرف، و"موسى" بطولة النجم محمد رمضان وسيد رجب وآلاء علي وسمية الخشاب وعدد كبير من النجوم.