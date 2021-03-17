«تنشيط السياحة»: حملة المدونين المصريين تطوعية بدون أجر

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم الاتفاق مع عدد المدونين المصريين بإعداد حملة ترويجية كبرى تساهم فى رفع الوعى السياحى والأثرى ويشارك هؤلاء المدونون كمتطوعين بدون أجر.وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الزيارات ستعمل على تعريف المواطنين بالحضارة المصرية والآثار والتراث التي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين، باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع، وخاصة الشباب، في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة.