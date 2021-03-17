«السكة الحديد» تتابع حملة التوعية بفيروس كورونا داخل المحطات

أعلنت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن متابعة حملة التوعية التي اطلقتها وذلك لتوعية الركاب ضد فيروس كورنا خلال الموجة الثانية.وأوضحت الهيئة، إن الحملة تستهدف توعية الركاب بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، ويستهدف نشر التوعية في كافة محافظات مصر والتأكد من التزام كافة الركاب بتلك التعليمات.