عروض كورال أطفال وورش فنية احتفالًا بعيد الأم بالمنيا (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فني لمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف بمنظمة الشباب، وذلك بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول، تضمن تابلوهات غنائية راقصة، منها التحطيب والتنورة وفقرة نوبى مع المدرب سيد تونى، بينما نفذ بيت ثقافة دلجا ورشة فنية بمناسبة عيد الأم من تنفيذ عزة حلمي سيد.وعقد بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان «الوعي السياسي» حاضرها مختار عبد الفتاح، رئيس نادى الأدب بالمنيا، وعرف الوعي بأنه الإرادة والفهم والحفظ، والرؤية الشاملة، والذي يتيح للإنسان أوضاع مجتمعه ومشكلاته ويحدد موقفه منها، حتى لا يقع فريسة الدعايات المضادة أو الحرب النفسية.وفي إطار الاحتفالات بأعياد الأم، قدم كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط أغنية «أمي» للفنانة فرحه رمضان.كما قام قصر ثقافة مغاغة بعرض لفيلم «من أجل عينيكي»، بينما عقد بيت ثقافة أبو جرج أمسية عن «عيد الأم» قدمها الشاعر جابر الصغير تناول فيها دور الأم وعطاءها المستمر لأبنائها.بجانب ذلك أعد نادي أدب بيت ثقافة مطاي، ونادي أدب بيت ثقافة مطاي أمسية شعرية لأدب البادية أدارها الشاعر هاني رمضان، ودار النقاش حول أدب وشعراء البادية وإلقاء نماذج من شعر البادية.