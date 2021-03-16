«ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بفرع ثقافة الأقصر.وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "ليلة الإسراء والمعراج"، حيث تحدث الشيخ حسام الغول عن رحلة النبي إلى بيت المقدس ثم رحلته إلى سدرة المنتهى وأسباب رحلة الإسراء والمعراج، وتخفيف الصلاة من خمسين صلاة فى اليوم إلى خمسة صلاوات،.وبقصر ثقافة بهاء طاهر أوضح الشيخ محمد عبده، إمام وخطيب بالأوقاف، أن الإسراء والمعراج معجزة كرم الله بها سيدنا محمد (ص) والأدلة القرآنية عليها، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين وأنها منحة بعد المحنة، بينما تناول موسى على حسن بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية، أسبابها وعام الحزن وكيفية إتمام الرحلة والبراق وسدرة المنتهي.كما تحدث محمد حربى عبدالعزيز بمكتبة النمسا الثقافية عن أن رحلة الإسراء أرضية وسماوية، وفضل المسجد الأقصى ومعراجه إلى السموات تشريف له وحده صلى الله عليه وسلم.وأقام قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "شوفة النبى" بمناسبة الإسراء والمعراج، وقصيدة "شيلوها فى العيون" بمناسبة عيد الأم، بينما أعدت بمكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة حكي عن ليلة الإسراء والمعراج سردها جبريل محمد.