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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

رفع الحد الأدنى للأجور.. الموظفون «اليوم في عيد»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:44 م
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
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استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخال الفرحة العارمة على قلوب ملايين من موظفي الدولة بقراره الأخير برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، إذ أقر علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالأضافة إلى ذلك تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بذلك هناك 3 ملايين موظف مستفيد من علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالاضافة الى زيادة الحافز الوظيفي.

جاءت التكلفية الإجمالية لقرار زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 17 مليار جنيه، كما تقرر زيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وكذلك ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.


تواصلت "الدستور" مع بعض موظفي الدولة للوقوف على وقع هذا القرار في نفوسهم.

حياة مصطفى أحمد،42 عامًا، تعمل بشركة الكهرباء، تقول "سعادتي لا توصف عندما سمعت بالخبر، فالزيادة في الأجور تعني لي زيادة بتقدير الدولة لموظفيها، وهو ما يشجع على العمل أكثر وأكثر".

أشار كذلك أحمد حسين 40 عامًا، موظف بوزارة التموين، إلى منتقدي الزيادة في أسعار بعض السلع، بأن الدولة تعمل على توازن بين الزيادة في الأسعار التي تفرضها الظروف العالمية وقدرة المواطن على الشراء، موضحًا أن تلك الزيادة في الرواتب تأتي عوضًا للمواطن عن الشعور بعبأ هذه الزيادة في أسعار بعض السلع، فجائت بمثابة العون له.

"أفضل ما بزيادة الحد الأدنى للمرتبات أنها تأتي على فترات متقاربة"، يقولها أحمد عادل موظف بوزارة التموين، موضحًا أن الزيادة المستمرة للحد الأدنى للأجور يعد بمثابة حافز لكل موظف في الدولة، وأملا في أن يصل براتبه إلى مستوى مرضي، فهو لا يتوقف عند رقم معين.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، رفعت مصر، الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا من 1200 جنيه.

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