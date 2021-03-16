خبير اقتصادى: رفع مستوى معيشة المواطن فى طريقه للتحقيق

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين إن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري لتلاشي الآثار السلبية لكورونا.وأضاف حسانين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مازال شهر مارس يحمل الكثير من الخير لمصر وشعب مصر، فبعد إصدار قرض التمويل العقارى على 30 عامًا بفائدة 3%، ها هو الرئيس يحمل على أكتافه رفع العبء عن المواطن وزيادة الحد الأدنى للرواتب وكذلك المعاشات بنسبة 13%.وأوضح أن هذا يعني أن ما تم الوعد به من رفع مستوى معيشة المواطن في طريقه للتحقيق، وليس بالشعارات بل هو واقع ملموس، وهو ما سوف ينعكس في المدى المتوسط على تحريك السوق صعودًا بشكل عام، وقطاع البناء والتشييد بشكل خاص، لمتوسطي ومحدودي الدخل وهي أغلبية الشعب.وأشار إلى أن قرارات الدولة الإيجابية سوف تؤدي إلى خلق مجتمعات جديدة وزيادة القوى الشرائية للمواطن، مما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية، حيث يرتبط البناء بالطرق والخدمات والكهرباء والتغذية وإقامة النوادي والفنادق التي تخدم المناطق الجديدة، واتساع الرقعة المستخدمة من خريطة الدولة المصرية.