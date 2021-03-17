رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى وزيرة الخارجية بعد تسلم مهامها

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أنّها أول زيارة لها لرئيس المجلس بعد استلامها وزارة الخارجية.وفي وقت سابق من اليوم تسلمت نجلاء المنقوش مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام.وأدت المنقوش يوم أمس الإثنين اليمين أمام مجلس النواب لتصبح أول امرأة ليبية تتولى حقيبة الخارجية والرابعة في المنطقة العربية، حيث كانت الأولى الموريتانية الناهة بنت حمدي ولد مكناس من 2009 إلى 2011، والثانية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع، أما الثالثة فهي السودانية أسماء محمد عبد الله.كما جرت اليوم، مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.