حجز قضية مستريح قليوب للحكم فى 29 مارس

قررت محكمة جنح مركز قليوب بمحافظة القليوبية بتحديد جلسة 29 مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية استيلاء جواهرجي قليوب على 3 ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب والمعروفة إعلاميا بـ«مستريح قليوب» والموجه له تهمة النصب على المواطنين.شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عددا من سماسرة الذهب مفاجأة، حيث اتهموا المتهم بالنصب عليهم، مؤكدين أن الذهب بمحل المتهم والذي من خلاله أوهم ضحاياها بقدرته على توظيف الأموال تم شرائه بالأجل ولم يتم سداد ثمنه رغم ـن المتهم حقق من ورائه مكاسب.وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيله بزعم سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات مؤكدا ان المتهم مارس الخداع والمماطله طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط وترك أصحاب المبالغ الكبرى دون سداد أو حلول مما يؤكد تلاعبه بالقانون مطالبا باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه.كان قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئيه قد قرر في وقت سابق استمرار حبس "نادر. ن"، 52 سنة، مقيم بشارع إبراهيم باشا بمدينة قليوب، والمعروف إعلاميا بمستريح قليوب، 15 يوما على ذمة التحقيق.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "نادر ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضة على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.