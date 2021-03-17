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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إعلان مسلسل «هجمة مرتدة» لـ أحمد عز فى رمضان 2021 (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:51 ص
هجمة مرتدة
هجمة مرتدة
محمد مجدي
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طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي لمسلسلها الجديد «هجمة مرتدة» المنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2021.

تفاصيل إعلان مسلسل أحمد عز الجديد فى رمضان 2021 


واحتوى الإعلان الدعائي على العديد من مشاهد الأكشن والدراما التي تتميز بها أحداث العمل الذي تأجل عرضه في شهر رمضان الماضي بسبب عدم انتهاء تصويره بسبب فيروس كورونا.

قنوات عرض مسلسل هجمة مرتدة فى رمضان 2021  


وقام تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإعلان عن القناة العارضة للمسلسل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "عرض مسلسل هجمة مرتدة أحمد عز وهند صبرى، حصريا على قناة Dmc، في شهر رمضان المقبل.

ويلعب أحمد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

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مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

إعلان مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز فى رمضان 2021


 

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