إعلان مسلسل «هجمة مرتدة» لـ أحمد عز فى رمضان 2021 (فيديو)
الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:51 ص
محمد مجديطباعة
طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي لمسلسلها الجديد «هجمة مرتدة» المنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2021.
واحتوى الإعلان الدعائي على العديد من مشاهد الأكشن والدراما التي تتميز بها أحداث العمل الذي تأجل عرضه في شهر رمضان الماضي بسبب عدم انتهاء تصويره بسبب فيروس كورونا.
وقام تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإعلان عن القناة العارضة للمسلسل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "عرض مسلسل هجمة مرتدة أحمد عز وهند صبرى، حصريا على قناة Dmc، في شهر رمضان المقبل.
ويلعب أحمد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.
تفاصيل إعلان مسلسل أحمد عز الجديد فى رمضان 2021
واحتوى الإعلان الدعائي على العديد من مشاهد الأكشن والدراما التي تتميز بها أحداث العمل الذي تأجل عرضه في شهر رمضان الماضي بسبب عدم انتهاء تصويره بسبب فيروس كورونا.
قنوات عرض مسلسل هجمة مرتدة فى رمضان 2021
وقام تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإعلان عن القناة العارضة للمسلسل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "عرض مسلسل هجمة مرتدة أحمد عز وهند صبرى، حصريا على قناة Dmc، في شهر رمضان المقبل.
ويلعب أحمد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.
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مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.
مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.