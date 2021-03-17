إعلان مسلسل «هجمة مرتدة» لـ أحمد عز فى رمضان 2021 (فيديو)

قنوات عرض مسلسل هجمة مرتدة فى رمضان 2021





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مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

إعلان مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز فى رمضان 2021

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

وقام تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإعلان عن القناة العارضة للمسلسل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "عرض مسلسل هجمة مرتدة أحمد عز وهند صبرى، حصريا على قناة Dmc، في شهر رمضان المقبل.ويلعب أحمد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.