رئيس قطاع محميات جنوب سيناء يعلن بدء تركيب الشمندورات

قال محمد قطب رئيس قطاع المحميات بجنوب سيناء، إنه تم البدء في تركيب الشمندورات بجنوب سيناء في مناطق الغوص لحماية الشعب المرجانية، ولمساعدة الصيادين في ربط المراكب خاصة مع الإقبال الكثيف للسياح في تلك الفترة.وتابع رئيس قطاع المحميات بجنوب سيناء خلال تصريحه لـ«الدستور» أن الشمندورات يتم تثبتها في قاع البحر وتتنوع ألوانها من مكان لأخر، وهناك صيانات دورية ستتم لهم.