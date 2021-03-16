فرصة الزمالك الوحيدة للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الترجي التونسي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل الدولي الليبي حمدو الهوني الهدف الوحيد للفريق التونسي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وودع الزمالك مسابقة دوري الأبطال "إكلينيكيًا" بعد أن توقف رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث في حين ارتفع رصيد الترجي عند 10 نقاط في الصدارة ليضمن الفريق التونسي تأهله رسميا للدور المقبل.

واقترب فريق مولودية الجزائر كثيرا من التأهل عقب انتصاره على تونجيث السنغالي بهدف دون رد ليحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.