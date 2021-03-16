«المترو» يناشد الركاب عدم التعامل مع الباعة الجائلين

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق أن هناك حملات تفتيش سرية داخل قطارات المترو، لضبط أي من المخالفين داخل القطارات والتعامل الفوري معهم.أوضحت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي،" فيسبوك"، أن الحملات تستهدف ضبط المخالفين ومن بينهم الباعةالجائلون داخل القطارات وذلك بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، وناشدت المواطنين عدم التعامل مع الباعة الجائلين؛ حتى لا يزداد نشاطهم داخل المرفق.