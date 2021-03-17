تحرير 864 محضر ضبط جمركى بالأقصر خلال عام 2020

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى، مدير إدارة مكافحة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر (التزام تجارى)، من ضبط وتحرير 864 محضر ضبط جمركي خلال عام 2020.وتم تحرير المحاضر بناء على المخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بمحال تجارية بأسيوط والأقصر وأكمنة متفرقة (كمين منشاة العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي).وتشكلت لجان الضبط من (محمد الليثى ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن) مفتشى إدارة المكافحة.وكانت محاضر الضبط لبضائع متنوعة منها (أجهزة كهربائية وسجائر وخمور وقطع غيارسيارات وقطع غيار دراجات نارية وملابس وساعات وأدوات منزلية وأدوات صحية وهواتف محمولة وإكسسواراتها ونظارات وأحذية وأدوات تجميل ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وزيوت سيارات.. وغيرها).وبلغت قيمة المضبوطات 10 ملايين 949 ألفًا و961 جنيهًا، وجميعها مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك.كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية 5 ملايين و674 ألفًا و71 جنيهًا.فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة 4 ملايين و570 ألفًا و913 جنيهًا.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.