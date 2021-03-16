نتنياهو يرتب لزيارة الإمارات الخميس

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يرتب لإجراء زيارة إلى الإمارات خلال أيام.وأوضح المسئولون الإسرائيليون، مساء اليوم، أن مكتب نتنياهو يعمل في هذه الأثناء على ترتيب زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات على أن تتم بعد غدٍ، الخميس، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأجل نتنياهو زيارته إلى الإمارات أربع مرات سابقة، سواء بسبب إغلاق الأجواء الجوية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أو أزمات في تنسيق المسار الجوي للرحلة، كما حدث مع الأردن الأسبوع الماضي.وفي حال تمت تلك الزيارة، ستكون هي الأولى لنتنياهو منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي، في سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية.