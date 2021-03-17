«صوتك مسموع».. تستقبل 280 ألف رسالة منذ 2018

أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية مبادرة «صوتك مسموع» من أجل تعزيز التواصل الفعال بين المواطن والحكومة، إذ تعمل لمبادرة على تلقى الرسائل التي تخص شكاوى أو احتياجات المواطنين على مستوى المحافظات.وتستقبل مبادرة «صوتك مسموع» كافة الشكاوى من خلال المنصات الخاصة بالمبادرة سواء كان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» أو «رقم الواتس آب»، أو عبر الإيميل، أو الخط الساخن.وحققت «صوتك مسموع» نجاحًا منذ إطلاقه في عام 2018، وهذا ما ترصده «الدستور» وفق الإحصائيات الرسمية المعلنة عن المبادرة، حيث استقبلت المبادرة أكثر من 278.7 ألف رسالة، منها حوالي 55 ألف شكوى، تم حل 52،8 ألف شكوى بنسبة 96،3%، وجاري حل 2040 شكوى، منذ انطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن.وخلال شهر يناير من العام الجاري تلقت منصات المبادرة حوالي 17،6 ألف رسالة، منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77،6%، وجاري حل 621 شكوى.وتصدرت الاشغالات قائمة شكاوى المبادرة، والتي بلغ عددها 913 شكوى، ثم القمامة بنحو 759 شكوى، ومخالفات البناء 581 شكوى، ثم التعديات على الأراضب الزراعية وأملاك الدولة 514 شكوى.