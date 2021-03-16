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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عروض وزارة الثقافة تجذب آلاف المواطنين في قنا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:03 م
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
قنا: إسلام البكري
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شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وأشرف الداودي، محافظ قنا انتقال عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى قرية المراشدة بمركز الوقف التي تأتي ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية للوصول بالمنتج الإبداعى إلى مختلف قري ونجوع محافظات مصر، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

وقالت وزير الثقافة إن انتقال العروض المسرحية في القري والنجوع بداية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية، وأكدت أن قطاعات وزارة الثقافة تشارك بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والفكرية بجميع القرى المستهدفة، لافتة إلى أهمية الدور الفعال لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نجاح العروض وتفاعل الآلاف من أبناء المحافظات معها الذي يعكس ثقة المواطن المصري في المنتج الابداعى الذي تقدمة الدولة للارتقاء بالسلوك ونشر الوعي والتنوير، كما أعلنت وزيرة الثقافة تدريب 300 طفل من أبناء قرى المحافظة فى برنامج تنموي لإعداد الممثل الشامل من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

وحرص محافظ قنا اللواء أشرف الداودي على تكريم أبطال العرض المسرحي ولاد البلد الذي قدم رسائل توعية تدعم روح الولاء والانتماء، مؤكدًا أن العروض التي تم تقديمها لاقت استحسانًا كبيرًا من مواطني محافظة قنا حيث حرص على حضورها اليوم بمسرح مكشوف بقرية المراشدة نحو 600 مواطن، فيما شاهد عروضها أمس نحو 365 مواطن بمسرح قصر ثقافة قنا، وسط تنفيذ حزمه من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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