الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا استهدف المنطقة الجنوبية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، منذ قليل، لعدوان شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية، وفق وكالة الأنباء السورية سانا.ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا.وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر العديد من المناطق السورية تحت ستار استهداف جماعات موالية لإيران.