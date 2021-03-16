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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:02 م
الزمالك يخسر من الترجى
الزمالك يخسر من الترجى
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فشل فريق الزمالك في الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف.

وبخسارة الزمالك تأزم موقفه وأصبحت فرصة ضعيفة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت الدقيقة 73 من عُمر اللقاء تسجيل هدف فوز الترجي التونسي عبر اللاعب حمدو الهوني.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الترجي التونسي إلى 10 نقاط مستمرا في المركز الأول من مجموعة الزمالك في دوري الأبطال.

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