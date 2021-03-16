الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

وبخسارة الزمالك تأزم موقفه وأصبحت فرصة ضعيفة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت الدقيقة 73 من عُمر اللقاء تسجيل هدف فوز الترجي التونسي عبر اللاعب حمدو الهوني.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الترجي التونسي إلى 10 نقاط مستمرا في المركز الأول من مجموعة الزمالك في دوري الأبطال.

فشل فريق الزمالك في الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف.