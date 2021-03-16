«إسراء» تبدع فى تحويل «الموازييك» للوحات فنية (صور)

إسراء طارق، فتاة مصرية تخرجت فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، استطاعت أن تحقق حلمها فى عالم الفن والجمال، فقد أبدعت بلمساتها الفنية والمهارية فى تحويل "الموازييك" للوحات فنية.تروي إسراء طارق، ذات الـ28 عامًا، أنها تعشق الموازييك من قبل دخولها كلية الفنون الجميلة، ذلك الفن الراقي والمميز، وكان أهلها هم أكبر داعم لها فى هذا المشوار الذى كان مليئًا بالصعاب في الإصرار والإرادة، ليتحقق الحلم إلى حقيقة.وتابعت إسراء أنها بدأت مشروعها الخاص منذ عامين وذلك بعمل إكسسورات ومن ثم لوح فنية وزخارف، معقبة: "مكعبات وزجاج مكسر بألوان متنوعة وبنظبطه حسب التصميم"، مشيرة إلى أنها تعشق شراء خامات الموزاييك والخشب من المحال المخصصة، أما الخزف من مدينة قليوب بالقليوبية.وأوضحت الفتاة العشرينية، أن عملية تحويل الموازييك للوحات فنية تتطلب مجهودًا مضنيًا فقد تستغرق أكثر من 24 ساعة إلى شهر، وذلك وفقا للمساحة والخامة، حيث يحتاج الزجاج أن يقطع ويفرق بالشكل المطلوب الذي يناسب الخامة.واختتمت إسراء طارق، حديثها لـ"الدستور"، أنها تتمنى أن يكبر مشروعها ويغزو العالم ويكون لها الأتيليه الخاص بها، ومن ثم تقدم نماذج متنوعة متعددة التفاصيل، وأن تحقق نجاحًا باهرًا فى هذا المجال الفني الراقي.