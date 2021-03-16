رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«إسراء» تبدع فى تحويل «الموازييك» للوحات فنية (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:56 م
إسراء طارق
إسراء طارق
أريج الجيار
طباعة
إسراء طارق، فتاة مصرية تخرجت فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، استطاعت أن تحقق حلمها فى عالم الفن والجمال، فقد أبدعت بلمساتها الفنية والمهارية فى تحويل "الموازييك" للوحات فنية.

تروي إسراء طارق، ذات الـ28 عامًا، أنها تعشق الموازييك من قبل دخولها كلية الفنون الجميلة، ذلك الفن الراقي والمميز، وكان أهلها هم أكبر داعم لها فى هذا المشوار الذى كان مليئًا بالصعاب في الإصرار والإرادة، ليتحقق الحلم إلى حقيقة.

وتابعت إسراء أنها بدأت مشروعها الخاص منذ عامين وذلك بعمل إكسسورات ومن ثم لوح فنية وزخارف، معقبة: "مكعبات وزجاج مكسر بألوان متنوعة وبنظبطه حسب التصميم"، مشيرة إلى أنها تعشق شراء خامات الموزاييك والخشب من المحال المخصصة، أما الخزف من مدينة قليوب بالقليوبية.

وأوضحت الفتاة العشرينية، أن عملية تحويل الموازييك للوحات فنية تتطلب مجهودًا مضنيًا فقد تستغرق أكثر من 24 ساعة إلى شهر، وذلك وفقا للمساحة والخامة، حيث يحتاج الزجاج أن يقطع ويفرق بالشكل المطلوب الذي يناسب الخامة.

واختتمت إسراء طارق، حديثها لـ"الدستور"، أنها تتمنى أن يكبر مشروعها ويغزو العالم ويكون لها الأتيليه الخاص بها، ومن ثم تقدم نماذج متنوعة متعددة التفاصيل، وأن تحقق نجاحًا باهرًا فى هذا المجال الفني الراقي.

موضوعات متعلقة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 فى دورى أبطال أوروبا

حارس إنجلترا يغيب عن مباريات مارس فى تصفيات كأس العالم

ريال مدريد يفوز على أتالانتا 3-1 ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتى يتاهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بالفوز على مونشنجلادباخ 2- صفر

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب

ظلال تطلق 3 أعمال ضمن سلسلة «حكايات للفتيان»

افتتاح ملتقى سيوة للتصوير فى قاعة آدم حنين بالأوبرا