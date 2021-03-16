تشغيل تدريجي لفترات مسائية بمركز طب القرنة في الأقصر

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى للرعاية الصحية، إنه تم وعد الأهالي ببحث تنفيذ التشغيل التدريجي للفترات المسائية بمركز طب القرنة وأنه تم الوفاء بالوعد بصورة عاجلة، حيث تم بدء التشغيل التدريجي للفترات المسائية داخل المركز ابتداءً من الثلاثاء، لتقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية لأهالي المدينة.أوضح الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن مركز طب القرنة بدأ في تفعيل التشغيل التدريجي للفترات المسائية ابتداء من اليوم الثلاثاء، ليعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة لثامنة مساء على أن يتم التفعيل على مدار الـ24 ساعة بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، وذلك كوفاء سريع للتعهد الذي تم قطعه للأهالي خلال الزيارة التي تمت أمس الاثنين للمركز.من جانبه، أوضح محافظ الأقصر مصطفى ألهم، أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولياتها للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل المحافظة، وأنه تمت الاستجابة بصورة سريعة لشكاوى المواطنين بمركز القرنة، خاصة أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في المنظومة الصحية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.