«الطب بـ60 ألفا».. «الدستور» تخترق عالم بيع الشهادات الجامعية المزورة (صور)

الشهادات المزورة نوعين



شهادة الطب مختومة بـ60 ألف جنيه



مستشار وزير التعليم العالي: شهادات بعلامات مائية يصعب تزويرها



العقوبة القانونية



هل تريد الحصول على شهادات جامعية رسمية؟ نوفر لك شهادات موثقة "بكالوريوس ليسانس، ماجيستير، دكتوراه"، للحصول على أعلى الوظائف، تلك هي الصيغة التي تتداولها جروبات بيع الشهادات الجامعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاستخراج شهادات جامعية مزورة خادعة.مغامرة أجرتها «محررة الدستور» بالتواصل مع مجموعات بيع الشهادات الجامعية على «فيسبوك» مقابل آلاف الجنيهات حسب تسعيرة شهادة كل كلية.جروب يدعى"شهادات جامعية"، عرض إمكانية استخراج الشهادات الجامعية الرسمية، بل وأضاف إمكانيته استخراج جميع الأوراق الرسمية بالدولة، وتواصلنا مع الأدمن بادعاء الحاجة إلى استخراج شهادة جامعية، وبعد إرسال طلبنا هذا، فاجئتنا مسؤولة الجروب "سارة"- حسبما ادعت- بسؤالها الأول "محتاجة الشهادة لإية تغيير بطاقة، شغل خاص أم حكومي، تسجيل نقابة؟.. لتكون إجابتنا الحصول على شغل".لتأتي بعد ذلك بسؤال أكثر دقة "الشهادة نوعين ملف ومن غير ملف.. عايزة أي واحدة؟".. اتضح الفرق بين النوعين حسب إجابتها، وهو أن الأولى تكون بإثباتًا رسميًا أن الشخص الحاصل على هذه الشهادة، هو طالب بهذه الكلية "التي اشترى شهادتها" وسيكون لديه ملف كامل "في الجامعة المستخرجة منها"،"وذلك بالطبع دون دراسة يوما واحدا بهذه الكلية، وهذا هو النوع الذي يتكلف جهدًا أكثر" حسبما قالت، ويختلف عن النوع الثاني الذي ينحصر في استخراج شهادة فقط "بدون ملف".ولسبك ادعاؤنا وفي محاولة تعقيد الأمر عليها لكشف مدى النصب، كانت إجابتنا أننا نريد هذه الشهادة بملف."إيه التخصص المطلوب؟" كان سؤالها التالي، فاختارنا ادعاء الرغبة في الحصول على شهادة إحدى كليات القمة طب أسنان.أما عن إجراءات استخراج الشهادة قالت: "بتستلميها من شؤون الخريجين في الجامعة وبتكون متسجلة على السيستم وليها ملف كامل وبيان درجات تراكمي في الجامعة"، أما عن التكلفة فقالت "60 ألف جنيه"، موضحة أنه بمجرد الحصول على هذه الشهادة فيتم التعامل مع حاملها وكأنه مثل خريج هذه الكلية الحقيقي، "كأنك درستي بالظبط"، كما يمكن استخراج بدل فاقد في أي وقت.وحددت المزعومة "سارة" مسئول جروب بيع الشهادات الجامعية طريقة الدفع كالتالي "30 ألف مقدم مع الأوراق و15 بعد شهر تقريبا"، وللحصول على الشهادة الجامعة من المقر الرسمي للجامعة قالت: "هاتروحي تطلعي بدل فاقد ووقت استلام الشهادة بعد أسبوع تقريبا هاتدفعي باقي المبلغ 15 ألف".أما الجامعة التي سيتم استخراج تلك الشهادة منها قالت "حسب المتاح، والمسئول عن التسليم هما شئون الخريجين في الجامعة، كأنك خريجة عادي".وعن طريقة الحصول على الأوراق الخاصة بمحررة الدستور لاستخراج شهادة طب الأسنان لها، قالت: "بناخد أوراقك عادي ع "واتس آب" سكانر، وصورة شخصية وصورة البطاقة وشهادة الميلاد وشهادة الثانوية".وعندما شعرت مسئولة جروب الشهادات الجامعية بجدية "محررة الدستور" في طلب الشهادة المزورة، مع ادعائنا عدم الفهم لاستخراج أكبر قدر من المعلومات عن هذا الجروب المشبوه، قالت: "هابعتلك رقم مستر شادي.. هو المسئول عن كل حاجة.. وهايفهمك"، وبالفعل مع التواصل معه كرر تلك المعلومات التي ذكرتها الأولى، وكان ختام الحديث بيننا انتظاره لطلبي البدء في تنفيذ استخراج هذه الشهادة.. واعدًا إياي بسرعة التنفيذ ومازال ينتظر إلى الآن.الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال عن ظاهرة بيع الشهادات الجامعية إنَّ ظاهرة تزوير الشهادات العلمية، سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه ليست ظاهرة مصرية فقط، بل انها تحدث في جميع دول العالم، والمجلس الأعلى للجامعات يستقبل شهادات يريد الطالب اعتمادها كي يستكمل دراساته العليا، ويتم اكتشاف العديد من الشهادات المزورة.وأضاف عبدالغفار، أن معظم الجامعات المصرية الحكومية بالفعل تعاقدت مع عدد من الجهات المعنية للدولة وحاليًا أصبح هناك شهادات بعلامات مائية يصعب ويستحيل تزويرها، وبالفعل بدأت جامعتا القاهرة وعين شمس بتطبيق تلك الشهادات، وباقي الجامعات تبدأ تطبيقها.وأوضح أن أي طالب يقدم شهادة من الداخل والخارج ويرغب باعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات يقوم المجلس بالرجوع للجهة المعنية للتأكد من صحة الشهادة.يذكر أن عقوبة القانون تختلف بين الشخص الذى يزور شهادة فقط، وبين الذى يزورها ويستخدمها فى الجهات الحكومية، على الرغم من أن كليهما يعد جناية، ولكن تتراوح عقوبتهما من 3 إلى 15 سنة سجن.وأوضح القانون أنَّ الأمر ربما يعد أصعب بالنسبة للمستخدم، حيث تُضاف لحيثيات القضية أمورا أخرى تزيدها سوءا، فالعقوبة تقع بشكل أساسى على الفرد الذى يقدم شهادة مزورة باسمه لإحدى الجهات.