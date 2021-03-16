خبير بيئي: الدولة تحاول الحفاظ على الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

قال الخبير البيئي مجدي علام، إنه تم زيادة الاستثمارات للمشروعات الخضراء في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة، وتسعى الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب على المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومي أن يكون لهم دور في التنمية المستدامة.وأضاف الخبير البيئي خلال تصريحات لـ«الدستور» أنه يجب حماية المناخ والتنوع البيولوجي ومواجهة الكوارث والأزمات الحادة الطبيعية، ويجب على الدولة أن لم نتهاون في تغيير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع الخطط الاستثمارية.