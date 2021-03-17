أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

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سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.