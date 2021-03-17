رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:50 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
طباعة
تنشر «الدستور» أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021، في كافة البنوك المصرية المختلفة منها الحكومية مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وغيرها مثل "بنك القاهرة، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي"، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.

ويتابن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفي المصري، يوميًا، بحسب الأسعار اليومية الرسمية في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات عن تطورات العملة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021


سعر الدولار في بنك مصر اليوم


سجل الدولار الأمريكي، اليوم، في بنك مصر "الحكومي"، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم


وصل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم


بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم


سجلت العملة الأمريكية، اليوم، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 15.6416 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.7740جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم


ووصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك عوده اليوم


بلغ سعر الدولار، في بنك عوده، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

يهمك أيضًا | سعر الريال السعودي اليوم

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

دراسة جديدة تربط بين وتيرة المشى ومدى خطورة كورونا

قريبا دمج الدورى الهولندى والبلجيكى فى مسابقة واحدة

برشلونة يعلن رغبته فى التعاقد مع «ميسى الأسترالى» هذا الصيف

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

«جدتى».. كتاب جديد يرصد «مذابح الأرمن»

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب