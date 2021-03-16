انفجار سيارة فى عفرين شمال سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي دون أن يتضح بعد ما أسفرت عنه.ووفق ما تم تداوله فإن الانفجار وقع أمام المواصلات على طريق جنديرس وسط المدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا جراء الانفجار أو عن الجهة التي تقف خلفه.وفي وقت سابق من اليوم، كانت مواقع إعلامية ذكرت أن جهاز الشرطة في عفرين قرر إغلاق مداخل المدينة، بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام.ونقل موقع "عنب بلدي" عن مسئول المكتب الإعلامي في مجلس عفرين المحلي عبيدة الحياني أن الإغلاق سيبدأ اليوم وحتى 21 من الشهر الحالي، ومن الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.وقال الحياني إن سبب الإغلاق "المخاوف من هجمات انتقامية محتملة على المدينة".وأشار إلى أن إعلان الإغلاق يتزامن مع ذكرى السيطرة على المدينة في إطار ما عرفت بعملية "غصن الزيتون".يذكر أن فصائل منضوية فيما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" دخلت مدينة عفرين في 18 مارس 2018، بعدما تلقت دعما من تركيا التي وفرت لها الإسناد الناري الجوي والمدفعي، وبعد ذلك بأيام أعلن الجيش التركي السيطرة الكاملة على عفرين.