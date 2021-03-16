رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار سيارة فى عفرين شمال سوريا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:18 م
انفجار سيارة في عفرين
انفجار سيارة في عفرين
عبير سليم
طباعة
أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي دون أن يتضح بعد ما أسفرت عنه.

ووفق ما تم تداوله فإن الانفجار وقع أمام المواصلات على طريق جنديرس وسط المدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا جراء الانفجار أو عن الجهة التي تقف خلفه.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت مواقع إعلامية ذكرت أن جهاز الشرطة في عفرين قرر إغلاق مداخل المدينة، بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام.

ونقل موقع "عنب بلدي" عن مسئول المكتب الإعلامي في مجلس عفرين المحلي عبيدة الحياني أن الإغلاق سيبدأ اليوم وحتى 21 من الشهر الحالي، ومن الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.

وقال الحياني إن سبب الإغلاق "المخاوف من هجمات انتقامية محتملة على المدينة".

وأشار إلى أن إعلان الإغلاق يتزامن مع ذكرى السيطرة على المدينة في إطار ما عرفت بعملية "غصن الزيتون".

يذكر أن فصائل منضوية فيما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" دخلت مدينة عفرين في 18 مارس 2018، بعدما تلقت دعما من تركيا التي وفرت لها الإسناد الناري الجوي والمدفعي، وبعد ذلك بأيام أعلن الجيش التركي السيطرة الكاملة على عفرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تحرك من جامعة قناة السويس في واقعة «الرشوة الجنسية»

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

حبس «توتا» بتهمة اغتصاب 3 أطفال في شبرا


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط