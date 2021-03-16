كاتدرائية مارجرجس تطلق دورة مشورة للمقبلين على الزواج

تطلق كاتدرائية القديس مارجرجس بالعاشر من رمضان تحت رعاية الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، دورة مشورة جديدة للمقبلين على الزواج تستمر على مدار أسبوع كامل ابتداءًا من غد.وتهدف دورة المقبلين على الزواج تأهيل الشباب نفسيًا، واجتماعيًا لتكوين أسرة جديدة على أساس مسيحي.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.