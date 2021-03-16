بعد العثور على «سمكة نابليون».. خبير بيئي يوضح أسباب الصيد الجائر للحيوانات البحرية

قال الخبير البيئي مجدي علام، إن الصيد الجائر منتشر في كل البلدان ومحرم دوليا وإقليميا، وأن الكائنات المهددة بالانقراض يصدر بها ملاحق دورية كل عام ويتم إعلانها ومن ضمنها سمكة نابليون التي تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك في البحر الأحمر، وسمكة الأزرق والترسة وأسماك القرش ويصدر بها نشرة ثانوية دولية.وأوضح الخبير البيئي خلال تصريحات لـ«الدستور» أن تواجد الحراسة على كل السواحل البحرية لمنع الصيد الجائر ليس أمرا سهلا لكن الجهات المختصة تسعى لمنعه للحفاظ على الكائنات البحرية.وتابع أن جنوب شرق آسيا وآسيا ومعظم سواحل أفريقيا التي تطل على البحر الأحمر تعاني من الندرة بانقراض الكثير من الحيوانات البحرية وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي، وأن مصر ملزمة بحماية الحيوانات البرية والبحرية والطيور.