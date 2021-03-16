مختبرسرديات الإسكندرية يناقش «سماء قريبة من الأرض» للكاتبة عبير درويش

يُقيم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة رواية (سماء قريبة من الأرض) للكاتبة عبير درويش، وذلك في حضور الناقدان د. خالد البوهي، والناقد فتحي بن معمر، رئيس جمعية ألق بتونس، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك في الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 23 مارس.جدير بالإشارة أن الكاتبة عبير درويش حصلت على العديد من الجوائز المحلية منها جائزة إحسان عبدالقدوس في القصة وجائزة نادي القصة المصري عامي 2016، و2017، وعلى الصعيد العربي كانت روايتها "حلم قصير" بين القائمة الطويلة لجائزة راشد بن حمد الدولي، وحصدت مؤخرا جائزة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن النص المسرحي" الجدار الرابع ".