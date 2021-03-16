توقع نمو الاقتصاد الأرجنتيني بمعدل 7% خلال العام الحالي

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إن بلاده تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7% تقريبا خلال العام الحالي.وبحسب البيان فإن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تحدث عن أداء الاقتصاد أمام مستثمرين من 18 صندوق استثمار سيادي أجنبي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة الاقتصاد قول الرئيس إن "الأرجنتين لديها طاقة لا تنتهي لزيادة إنتاجها وتنميتها. والشيء الوحيد الذي تحتاج إليه هو رأس المال لاستغلال هذه الطاقات".وأضاف أن الفرص الاستثمارية توجد في حقل فاكا مويرتا للزيت الصخري وفي قطاع الزراعة.وأشار إلى أن الأرجنتين لا تمارس أي تمييز في معاملة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تحظى الاستثمارات الأجنبية بنفس معاملة الاستثمارات المحلية.وأشارت بلومبرج إلى أن صناديق الاستثمار السيادية من روسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والصين واليابان والبحرين وسنغافورة والكويت وإيطاليا وسلطنة عمان والهند والبرازيل وتايلاند وأذربيجان شاركت في الاجتماع الذي تم عبر الفيديو كونفرانس.