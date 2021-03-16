المجلس الانتقالي السوداني يبحث إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

بحث مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه التاسع لهذا العام برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إعلان إثيوبيا الملء الأحادي لسد النهضة.وأوضح مجلس السيادة في بيان مساء اليوم أن الاجتماع ناقش أيضا بالقصر الجمهوري تفاصيل ما تم من مجهودات لإكمال أجهزة الدولة، وعدد من التحديات التي شهدتها الأسابيع الثلاثة الماضية، من بينها مسار الإجراءات الاقتصادية ودرء آثارها عن المواطنين، وغيرها من الموضوعات المهمة خاصة سد النهضة.وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن المجلس أكد ضرورة عمل كل أجهزة الدولة بروح الشراكة والتجانس للتصدي لجميع التحديات بما يؤكد روح الثورة، ودفع المعاناة المعيشية والأمنية عن كاهل المواطنين ونبذ التعبئة الإثنية والجهوية.كما شدد المجلس على أهمية الإعداد للمؤتمر الاقتصادي في باريس في مايو المقبل لرفع الدين المتراكم عن كاهل السودان، والاستعداد للشراكات الاقتصادية والاستثمارات المنتظرة عقب الزيارات الناجحة لرئيس مجلس الوزراء إلى السعودية ومصر.