ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا بنسبة 0.2%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 29.5 مليون، حتى الساعة 0701 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الثلاثاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتطابقت الزيادة الوطنية في الحالات مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.63 مليون إصابة، بتغير محدود عن نفس الوقت أمس.وشهدت ولاية ألاباما زيادة بنسبة 0.9% في عدد حالات الإصابة عن نفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 508229.كما شهدت كاليفورنيا أيضًا أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 101 حالة وفاة.