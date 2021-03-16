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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في أول ظهور لها.. كمالا هاريس تتعهد بالكفاح من أجل النساء والديمقراطية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:23 م
كاملا هاريس
كاملا هاريس
وكالات
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في أول ظهور لها بالأمم المتحدة، أبلغت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي اجتماعا بشأن المساواة بين الجنسين، اليوم الثلاثاء، بأن تمكين المرأة من أسس الديمقراطية، التي قالت إنها "تتعرض لضغوط كبيرة" على مستوى العالم.

وقالت هاريس في بيان مصور أمام الدورة الخامسة والستين للجنة المعنية بوضع المرأة إن الولايات المتحدة ستعمل على تحسين كلا الأمرين.

وذكرت أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة: "الديمقراطية تتطلب يقظة مستمرة وتحسينا مستمرا. إنه عمل مستمر. واليوم نعلم أن الديمقراطية تتعرض بشكل متزايد لضغوط كبيرة".

وأضافت أن "وضع الديمقراطية يعتمد أيضا بشكل أساسي على تمكين المرأة. ليس فقط لأن استبعاد المرأة من صنع القرار هو علامة على ديمقراطية معيبة، ولكن لأن مشاركة المرأة تعزز الديمقراطية".

وأشارت هاريس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ستنشط شراكة واشنطن مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

وقادت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملة في الأمم المتحدة لمناهضة تعزيز حقوق المرأة الجنسية والإنجابية وصحتها لأنها ترى ذلك مسوغًا للإجهاض.

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