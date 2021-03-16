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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية: الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض يجنب البلاد الفوضى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:05 م
الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
آية حسني
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شددت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية، حفاظا على الأوضاع في البلاد، داعية جميع القوى والأطراف السياسية إلى التعامل بمسؤولية في هذه المرحلة الحساسية وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع.

وعلقت الحكومة اليمنية، على محاصرة قصر معاشيق ظهر اليوم، قائلة: "انحراف التظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم إلا دعاة الفوضى وجماعة الحوثي"، وفقا لقناة العربية.

كما اعتبرت الحكومة اليمنية أن اقتحام قصر معاشيق لا ينتمي بأي شكل إلى أشكال التظاهر السلمي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تظاهر الآلاف من سكان مدينة عدن احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وترد الخدمات وتأخر دفع المستحقات من رواتب ومعاشات، بحسب موقع "عدن 24".

واتجه المتظاهرون صوب قصر معاشيق، حيث أطلق النار في الهواء من قبل حراسة القصر في محاولة لثنيهم عن اقتحامه.

وتمكن المتظاهرون من دخول القصر مرددين هتافات "ثورة ثورة ياجنوب"، وعبارات منددة بالحكومة.

وأمس الاثنين، دعت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية في عدن شرائح الشعب للاحتشاد صباح الثلاثاء للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، التي تطورت إلى اقتحام القصر الرئاسي.

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