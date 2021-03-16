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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط بينما يهدد تعليق استخدام لقاح لكورونا الطلب على الوقود

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:01 م
النفط
النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء مع تعليق ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى استخدام لقاح رئيسي مضاد لفيروس كورونا وهو ما يهدد تعافي الطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 68.39 دلار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا لتغلق عند 64.80 دولار
للبرميل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وصل برنت إلى أعلى مستوياته منذ أوائل2020 في حين سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى منذ عام 2018. وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنها ستعلق استخدام لقاح أكسفوردأسترازينكا المضاد لكوفيد-19 بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا توجد صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما قد يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وقوضت الجائحة الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول يقيد المكاسب.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

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