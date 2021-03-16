عجلة الرزق: شاب ينفق على أسرته وشقيقه صاحب القدرات ببورسعيد

«حلمي أنافس البرندات العالمية للمشروبات»، بهذه الكلمات قال عادل سعد، لـ«الدستور» الذي يقف على عجلة عليها عدة أرفف لتجهيز المشروبات بطريقة بدائية جدًا ورغم ضيق الإمكانيات إلا أنه لديه زبونه، لأنه يملك موهبة تجهيز المشروبات الباردة والساخنة.يقول عادل:"والدي رجل علي المعاش ويتقاضي 900 جنية فقط، بعد استقطاع أقساط القرض الذي لحظه من أجل زواج شقيقتي ولدي أخ معاق لذلك كان الحل الوحيد من أجل تحقيق حلمه وأيضًا الانفاق على المنزل هو تنفيذ المشروع علي العجلة".ويتابع عادل عمري، 22 عامًا، ولم استطع توفير 10 آلاف جنيه تأمين إيجار محل أو معدات، لكن لدىّ حلم وسأحققه في يوم من الأيام، ولن أيأس رغم ضيق الحال".وطالب عادل المسؤولين بمحافظة بورسعيد بمساعدته في توفير مكان يستطيع من خلاله فتح مشروعه وعدم الوقوف أمام إحلام الشباب بمطاردتهم، لأنهم يبحثون عن لقمه عيش حلال، متمنيًا من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساعدتي من أجل الانفاق على أسرتي، تحقيق حلمي في فتح برند للمشروبات من أرض بورسعيد".